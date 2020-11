Heb je een LG C9 OLED-televisie en zit je met smart te wachten op je PS5? Dan is het verstandig dat je eerst even een update uitvoert. HDMI 2.1 is via de LG C9 namelijk softwarematig toegevoegd, alleen de huidige software geïnstalleerd op deze tv’s geeft problemen met het signaal. Zo kun je te maken krijgen met niet werkende HDR, flikkerend beeld, apps die het niet goed doen en verkeerde geluidsweergave bij Blu-ray films als je ARC gebruikt.

Gelukkig is hier een fix voor, maar deze is nog niet beschikbaar via de automatische update functie op je televisie. Met een USB-stick dien je de firmware te downloaden en kopiëren via de officiële LG website. Dat kun je hier doen, je krijgt dan een firmware met versienummer 05.00.03.

Installeren gaat via de USB-stick, je plaatst het update bestand in een map genaamd LG_DTV. Vervolgens plug je de USB-stick in je televisie aan de zijkant en dan zul je een prompt krijgen die je vraagt om de update te installeren. Als je dit gedaan hebt werkt HDMI 2.1 zoals het moet en ben je dus helemaal klaar om je PS5 en Xbox Series X aan te sluiten en gebruiken.