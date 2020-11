Joey Chiu is een naam die waarschijnlijk weinig mensen wat zal zeggen, Sony is de beste jongeman daarentegen niet vergeten. Deze kerel stond ten tijde van de PlayStation 4 release als eerste in de rij en hetzelfde geldt voor bij de release van de PlayStation 4 Pro.

Dit keer is wachten in de rij totdat de winkels opengaan echter niet mogelijk vanwege de pandemie en daarom heeft Sony iets leuks voor Chiu gedaan. Sony heeft hem namelijk een PlayStation 5 opgestuurd met daarbij een speciaal bericht: “First in line for PS4. First in line for PS4 Pro. Patience is a virtue. This is for you. Play has no limits.”

Ter info: Chiu kreeg destijds de PlayStation 4 persoonlijk overhandigd door Jack Tretton en Andrew House, dit bij de officiële release van de console. Vandaar dat Sony hem onthouden heeft. Chiu had overigens geen idee dat hij dit pakket zou ontvangen en is dus totaal verrast door de leuke actie van Sony.