Met de uitrol van de nieuwe PlayStation Store is het design behoorlijk veranderd. Ook is het via de browser store en mobiele versie niet langer mogelijk om content voor de PlayStation 3 en andere oudere platformen aan te schaffen, dat kan enkel nog via de PlayStation Stores via die platformen zelf.

Een andere wijziging was het verdwijnen van de ‘Wishlist’ feature, wat veel gebruikers jammer vonden. Maar lang heeft het niet geduurd, want de functie begint weer terug te keren in de PlayStation Store. Zo is de optie in de Engelse PlayStation Store aanwezig, maar in die van de Benelux ontbreekt het nog.

Het zal echter een kwestie van tijd zijn totdat de Wishlist feature weer overal terug is. Het is mogelijk om zowel games als DLC aan je wensenlijst toe te voegen en hierover zul je updates en notificaties kunnen ontvangen, bijvoorbeeld als het in de aanbieding is.