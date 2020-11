De PlayStation 5 is nu verkrijgbaar in Noord-Amerika en in een paar andere landen, hier in Europa moeten we helaas nog even geduld hebben. Samen met de PlayStation 5 verschijnen er natuurlijk diverse games. Sommige hiervan zijn exclusief voor het platform, maar het merendeel zijn cross-gen games die al dan niet een gratis upgrade aanbieden.

Gezien het wat onoverzichtelijk kan zijn met de gespreide release van de console per continent, hebben we alle games bij elkaar gezocht en op een rijtje gezet. Hieronder de games die je vanaf 19 november bij de PlayStation 5 kunt kopen, alsook de games die al beschikbaar zijn en een upgrade krijgen, of juist niet.

Zo alles bij elkaar genomen mogen we spreken van een aardig uitgebreide launch line-up, dus er zit ongetwijfeld voor iedereen wat leuks tussen.

Exclusieve PS5-games

Demon’s Souls Remake

Astro’s Playroom

Godfall

Goonya Fighter

Cross-gen games met gratis upgrade

Sackboy: A Big Adventure

Spider-Man: Miles Morales

Fortnite

Assassin’s Creed: Valhalla

Watch Dogs: Legion

DiRT 5

Maneater

Mortal Kombat 11 Ultimate

Planet Coaster: Console Edition

Borderlands 3

No Man’s Sky

The Pathless

WRC 9 FIA World Rally Championship

Poker Club

War Thunder

Dead by Daylight

Cross-gen games zonder gratis upgrade

Call of Duty: Black Ops Cold War

Spider-Man remaster*

Devil May Cry 5: Special Edition

Observer: System Redux

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Overcooked! All You Can Eat

Dit is dan hetgeen dat vanaf 19 november verkrijgbaar is, in de weken erna zullen nog meer games beschikbaar komen en ook upgrades voor oudere games beschikbaar gesteld worden.

* Deze game is enkel te bemachtigen via de Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition. Er is geen losse upgrade of verkoop beschikbaar.