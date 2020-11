IGN heeft een nieuwe video online gezet waarin ze de verschillende grafische verbeteringen van Marvel’s Spider-Man Remastered laten zien. Er wordt een directe vergelijking gemaakt met hoe de originele game er op de PlayStation 4 Pro uitziet en hoe de Remastered versie het op de PlayStation 5 doet. Daarbij valt vooral op hoeveel werk ontwikkelaar Insomniac in de nieuwe belichting heeft gestoken. De video zie je hieronder:

Marvel’s Spider-Man Remastered kun je op de PlayStation 5 met ray tracing spelen of je kiest voor 60 fps zonder ray tracing. Chris heeft onlangs artikelen geschreven over het belang van frames per seconde en wat ray tracing zo bijzonder maakt. Neem die gerust even door als je meer wilt weten. Tot slot is er nog goed nieuws voor de originele Spider-Man spelers: save transfer van PlayStation 4 naar PlayStation 5 is toch wel mogelijk.