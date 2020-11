Hoewel de game sinds gisteren uit is, hebben we nu dan eindelijk ook de launch trailer voor Assassin’s Creed: Valhalla te pakken. Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen. Tot dusver scoort Assassin’s Creed: Valhalla goed bij de critici. Natuurlijk hebben we de game zelf ook onder handen genomen. Simon zijn Assassin’s Creed: Valhalla review lees je hier.

Nu je de trailer hebt gezien en de reviews hebt gelezen, kun je nog niet helemaal gaan spelen als je dat wilt. We hebben namelijk nog een prijsvraag lopen. Doe voor 17 november mee en maak kans op een Assassin’s Creed: Valhalla goodiepakket. Netjes ingevuld? Dat is mooi. Dan kun je nu je innerlijke viking ontketenen!