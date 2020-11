Beyond Light werd gisterenavond gelanceerd, maar het is goed voor te stellen dat je pas vanavond echt in de content kan duiken. Dit omwille van de hoge toestroom van spelers gisterenavond, waardoor de servers het wat moeilijk hadden.

Inmiddels heeft Bungie alle problemen verholpen en functioneert Destiny 2 weer op een stabiele wijze. Dit maakt het spelen van Beyond Light natuurlijk het volgende waar je je mee bezig kunt gaan houden en de nieuwe trailer hieronder zet alvast de toon.

Het nieuwe avontuur brengt de Guardians naar Europa, wat een nieuwe locatie binnen het universum is. Ook het verhaal gaat verder en samen met Stasis als nieuwe subclass brengt Bungie de nodige vernieuwing naar de titel. Binnenkort zullen we al die toevoegingen uitgebreid gaan bespreken.