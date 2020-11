Met de release van Spider-Man: Miles Morales is via een zijweg ook de remaster van de originele Spider-Man te bemachtigen. Daarnaast is er een hoop geschreven over het mee kunnen nemen van savedata, upgrades en meer. Gezien het wat onoverzichtelijk kan zijn, zetten we hier nu alles duidelijk op een rijtje.

Spider-Man: Miles Morales – Deze game verschijnt voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5. De next-gen versie maakt natuurlijk gebruik van alle toeters en bellen die de console te bieden heeft en we zijn erg over de titel te spreken, zo kun je er in onze review meer over lezen. Als je de game voor de PlayStation 4 aanschaft, dan zul je gratis naar de PlayStation 5 versie kunnen upgraden. Makkelijk, duidelijk en overzichtelijk.

Spider-Man – Dit is een wat complex verhaal. Deze game is in 2018 voor de PlayStation 4 verschenen en komt nu opnieuw uit voor de PlayStation 5. Deze editie betreft een remaster van het origineel, maar die kun je niet fysiek noch digitaal aanschaffen. De enige manier waarop je de remaster kunt verkrijgen is door de Ultimate Edition van Spider-Man: Miles Morales aan te schaffen, die €20,- duurder is. De originele game is niet gratis te upgraden en ook is er geen betaalde optie tot upgraden mogelijk.

Wat betreft de savedata, Insomniac werkt aan een update waarmee je je savedata van Spider-Man op de PlayStation 4 over kunt zetten naar de PlayStation 5. Hierdoor kun je in de remaster verder op het punt waar je was gebleven. Deze update is echter niet bij launch beschikbaar, maar volgt pas rond 26 november. Dus als je verder wilt spelen op het punt waar je was, dan is het aan te raden even deze update af te wachten.

Om terug te komen op de beperking die voor de remaster van Spider-Man geldt, het is onduidelijk waarom Sony voor deze aanpak kiest. Het los aanbieden van de remaster zou immers een mooie optie voor consumenten zijn en Sony zou daarmee in potentie een grotere afzetmarkt hebben. Het is dus niet direct logisch, al bestaat de kans natuurlijk dat de remaster later alsnog los digitaal verschijnt. Indien dat aangekondigd wordt, dan lees je het hier.