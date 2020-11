De ogen zijn vooral op de PlayStation 5 gericht, die volgende week donderdag bij velen thuis zal arriveren. Tot het zover is heb je wellicht nog tijd om wat current-gen games uit te spelen of parels mee te pakken die je eerder gemist hebt.

Indien je het lange wachten wilt overbruggen met wat leuke titels, dan raden we je aan een kijkje in de PlayStation Store te nemen. Er is momenteel een indie sale aan de gang waarbij de korting kan oplopen tot maar liefst 75%. De gehele lijst met aanbiedingen is behoorlijk uitgebreid, dus we verwijzen je graag door.

Wel hebben we een selectie van titels uit de PlayStation Store gepakt om je een idee van de sale te geven.

Beyond Blue – Van €19,99 voor €15,99

Moving Out – Van €24,99 voor €17,49

SUPERHOT VR – Van €24,99 voor €14,99

Astroneer – Van €29,99 voor €19,49

John Wick HexJohn Wick Hex – Van €19,99 voor €12,99

Late Shift – Van €12,49 voor €2,49

BELOW – Van €24,99 voor €13,74

ARK Park – Van €49,99 voor €9,99

Trine Trilogy – Van €29,99 voor €6,89

Theme Park Simulator: Rollercoaster Paradise – Van €14,99 voor €10,94

Crisis VRigade – Van €8,99 voor €4,49

Aven Colony – Van €29,99 voor €9,89

Train Sim World: DB BR 204 – Van €13,99 voor €9,09

Don’t Starve: Console Edition – Van €13,99 voor €3,49

Valfaris Full Metal-modusValfaris Full Metal-modus – Van €24,99 voor €11,24

ADR1FT – Van €19,99 voor €4,99

FullBlast – Van €5,99 voor €2,99

Edna & Harvey: Harvey’s New Eyes – Van €19,99 voor €1,99

Never Alone Arctic Collection – Van €19,99 voor €3,99

RAD – Van €19,99 voor €5,99

Panzer Dragoon: Remake – Van €24,99 voor €16,74

Eventide Collection – Van €35,99 voor €7,19

Darkwood – Special Edition-bundel – Van €17,99 voor €8,09

Bouncy Bullets – Van €4,99 voor €2,24

Pixel Ripped 1989 – Van €14,99 voor €7,49

