Voor de lancering van de PlayStation 5 zijn er een aantal games van Sony zelf die ook op de PlayStation 4 verschijnen. Senior vice president Hideaki Nishino heeft tegenover AV Watch laten weten dat ze dit ongeveer drie jaar willen volhouden.

Er zijn belachelijk veel PlayStation 4 consoles in omloop en niet iedereen zal direct een PlayStation 5 kopen. Sony gaat uit van een transitieperiode van ongeveer drie jaar en in deze tijd willen zij degene met een PS4 van dienst blijven zijn.

Daarom worden er de komende drie jaar games uitgegeven die zowel voor de PlayStation 4 als de PlayStation 5 zullen uitkomen. Dit betekent echter niet dat er geen next-gen exclusives zullen verschijnen. Een goed voorbeeld van zo’n toekomstige cross-gen release is Horizon: Forbidden West, die komt immers ook voor de PS4 uit.

“In fact, it may not be easy to develop PS5-specific development from day one. For the time being, development for PS4 is also necessary. It’s not a PlayStation unless you prepare a system that developers can use up over several years, so I think there is great potential in the future.

In terms of compatibility, it is important to move PS4 titles on PS5, but I have insisted that forward compatibility (supplying the same titles as PS5 to PS4) is important. The current assumption is that the transition from PS4 to PS5 will take about three years. In the meantime, how can I keep buying games on PS4? Can the purchased games be played on PS5? That is important.”