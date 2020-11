Er zijn al wat beelden getoond van Immortals: Fenyx Rysing, maar nog niet van de PlayStation 5-versie die begin december verschijnt. Daar is nu echter verandering in gekomen dankzij IGN.

De video laat niet alleen zien hoe de game eruitziet op de nieuwe console van Sony, maar geeft ook meer informatie over de mogelijkheden die je tot je beschikking hebt in hoe je de game kan spelen. Zoals veel games dat doen kan je ook hier kiezen uit een performance modus of resolution modus. Je kan Immortals: Fenyx Rysing dus spelen met een hoge framerate of het meest scherpe beeld.

De gameplayvideo van de PlayStation 5-versie van Immortals: Fenyx Rising kan je hieronder checken.