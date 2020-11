Astro’s Playroom is één van de paradepaardjes van Sony’s PlayStation 5 en nog beter: je krijgt de game gratis en voor niks meegeleverd zodra je de nieuwe console hebt aangeschaft. In onze review was Roy met name te spreken over de algehele ode aan PlayStation en de toffe implementatie van de DualSense controller.

Ook ontwikkelaar Team Asobi is erg te spreken over het eindresultaat. In een bericht op het PlayStation Blog vertellen ze dat Astro’s Playroom hun geschenk is aan de PlayStation community. Het ziet er echter naar uit dat we in de toekomst nog meer content met de schattige robotjes mogen verwachten.

Nicolas Doucet, creative director bij de studio, sluit zijn verhaal af door te stellen dat Astro binnenkort terugkeert met meer nieuws. Of dit nieuws bijvoorbeeld een uitbreiding is of zelfs een geheel nieuwe game, dat laat Doucet voor nu even in het midden.