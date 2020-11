Een paar maanden voor Microsofts explosieve overname van Bethesda kondigde Arkane Studios een nieuwe game aan voor de PlayStation 5: Deathloop. Deze first-person shooter – die ook nog eens erg stijlvol oogt – zou in eerste instantie ongeveer samen met de PlayStation 5 gaan verschijnen, maar de game kreeg afgelopen augustus te maken met uitstel naar 2021.

Daar lijkt nu dan een specifieke releasedatum uitgelekt te zijn voor Deathloop, want een aantal scherpe luitjes hebben via listings in de Nieuw-Zeelandse PlayStation Store ontdekt dat Deathloop op 20 mei in die regio uit zal komen. Dat zou betekenen dat wij in Europa een dag later met de game aan de slag kunnen.

De listings in kwestie gaan zowel over de Standard Edition als de Digital Deluxe Edition. Vooralsnog heeft Bethesda noch Arkane Studios over deze releasedatum een uitspraak gedaan, dus neem het voor nu met een korreltje zout. Mocht één van de twee partijen de releasedatum bevestigen, dan kun je dat natuurlijk op PSX-Sense teruglezen.