De DualSense opent een hele nieuwe ervaring voor gamers door de haptische feedback en adaptieve triggers. Het is alleen afwachten in hoeverre ontwikkelaars hier daadwerkelijk gebruik van gaan maken. Ghost Town Games zet de features met Overcooked: All You Can Eat in ieder geval goed in, één van de launchgames voor de PlayStation 5.

Overcooked: All You Can Eat bevat de twee Overcooked-titels en deze zijn te spelen in 4K op 60 frames per seconde. Normaal moet je goed op je tv letten om te zien of je eten aan het aanbranden is, maar de DualSense laat je dit nu ook voelen. Het laat je ook weten op welke plek de meeste chaos is. Dit wordt gedaan door op de desbetreffende plek van de controller wat rumble te laten voelen.

De controller van de PlayStation 5 geeft je dus veel hints over wat er gaande is in het spel en dat is vast een goed hulpmiddel.