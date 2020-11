Destiny 2: Beyond Light is sinds deze week verkrijgbaar en Bungie heeft inmiddels aangekondigd dat de shooter ook zijn weg zal knallen naar de volgende generatie consoles. Daar komt natuurlijk behoorlijk wat extra kracht bij kijken en dus is het aan Bungie om te bepalen hoe ze dat gaan inzetten.

Ook dat lijkt helemaal snor te zitten, want de Amerikaanse studio heeft – ironisch genoeg – tijdens het Xbox Series X launch evenement bekendgemaakt dat Destiny 2 op 120 fps zal draaien in de Crucible. Voor de spelers onder ons die minder bekend zijn met Destiny: de Crucible is de plek waar spelers het tegen elkaar opnemen in verschillende PvP-modi.

Bungie heeft nog niet benoemd vanaf wanneer deze functie beschikbaar zal zijn, maar de verwachting is dat dit gelijktijdig zal zijn met de launch van de PlayStation 5 versie op 8 december.