Vanaf vandaag is de PlayStation 5 dan eindelijk officieel verkrijgbaar in Noord-Amerika, waar wij Europeanen helaas nog een weekje moeten wachten. Omdat onze verre buren nu al met de console en een aantal games aan de slag kunnen, is het voor ons mogelijk om ter voorbereiding alvast een aantal details met jullie te delen.

Eén van die details zijn de groottes die verschillende games gaan innemen op de SSD van de PlayStation 5. Waar NBA 2K21 maar liefst 114GB aan ruimte opslurpt, pakt Demon’s Souls het iets rustiger aan met een relatief magere 52GB. Dit laat Andy Robinson van VGC weten via een bericht op Twitter.

Demon’s Souls is ontwikkeld door Bluepoint Games en belooft een trouwe remake te worden van het origineel, wat alweer uit 2009 stamt.