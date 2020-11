Vanaf vandaag zijn de eerste PlayStation 5 consoles beschikbaar voor een aantal landen en is de next-gen console nog maar een week van ons verwijderd. Een van de launch games op de nieuwe console is Godfall, waarin je er gretig op losslaat terwijl je meer en sterkere loot verzamelt. Godfall is al veel in het nieuws geweest en vandaag krijgen we nog wat meer te zien van deze loot slasher.

In de onderstaande video krijgen we namelijk de gameplay te zien wanneer je de game opstart. Het gaat hier om zo’n dertien minuten en deze video eindigt ook met een baasgevecht. Let dus op eventuele spoilers aan het einde van de video. We krijgen veel verschillende wapens te zien, waaronder een normaal zwaard, twee kleine en snellere zwaarden en een flinke hamer die enkel met twee handen te gebruiken is.

Godfall is op 19 november verkrijgbaar, exclusief voor de PS5.