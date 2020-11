De klassieke cell-shaded FPS XIII uit 2003 is terug van weggeweest, want deze game verscheen twee dagen geleden in de schappen. In XIII sta je in de schoenen van een spion die zijn geheugen kwijt is, wat hij terug zal moeten vinden. In de launch trailer van XIII wordt er wat meer van het verhaal uit de doeken gedaan.

De launch trailer gaat gepaard met veel explosies en heel subtiel gaat deze spion niet te werk, want veel vijanden leggen het loodje. De iconische game gebaseerd op de gelijknamige stripserie is nu beschikbaar in een nieuw jasje en deze trailer laat een duidelijk indruk achter.