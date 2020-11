Zoals iedere week verschijnt er een ‘Deal van de Week ‘ in de PlayStation Store en verrassend genoeg was dat vorige week de pas uitgebrachte Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Deze week staat er weer een andere game klaar en het gaat nu om Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Deze op een mangaserie gebaseerde game krijgt een aardige korting en hierbij zijn beide edities afgeprijsd. Wie er interesse in heeft kan nu van de deal gebruikmaken. In onze review waren we echter niet heel lovend over deze Japanse voetbalgame. Dus check die zeker even als je nog twijfelt.

Beide edities zijn voorzien van 40% korting. Via de onderstaande links kom je gelijk in de PlayStation Store terecht wil je gebruikmaken van deze nieuwe deal.