Dragon Ball Z: Kakarot verscheen begin dit jaar en de game is inmiddels voorzien van een aantal uitbreidingen. Het tweede deel van de A New Power Awakens uitbreiding is de eerstvolgende die zal verschijnen, maar de releasedatum ontbrak vooralsnog. Nu is bekend geworden dat deze op 17 november zal verschijnen en een nieuwe modus genaamd ‘Mob Battle’ zal bevatten.

Bandai Namco en Cyberconnect2 onthulde de releasedatum dat gepaard ging met een nieuwe gameplaytrailer. In deze trailer zien we Super Saiyan God Super Saiyan Vegeta het opnemen tegen Golden Frieza. Het gaat er hard aan toe tussen de twee vechters, want de combo’s vliegen je om de oren.