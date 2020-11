Een van de grootste releases voor de PlayStation 5 is toch wel de Demon’s Souls Remake en gezien de game vandaag in Noord-Amerika verschenen is, kan een launch trailer natuurlijk niet uitblijven. Lang is de trailer niet, maar het toont wel prachtige beelden van deze heruitgave in een nieuw jasje.

Dat is overigens lang niet alles wat we vandaag te laten zien hebben, ook is er 18 minuten aan gameplay online verschenen en dat kan je hier bekijken. Demon’s Souls Remake verschijnt in Europa op donderdag 19 november.