Af en toe bevat een game twee covers, één op elke zijde. Zo kan je als speler zelf kiezen welke je op de voorkant van je hoesje laat schitteren. Handig, wanneer een titel bijvoorbeeld de keuze biedt tussen een mannelijk of vrouwelijk personage. Soms zouden we zelfs geld neertellen voor een extra cover; die spuuglelijke titel van FIFA 21 stoot ons nog steeds voor de borst. Maar we wijken af…

Het ziet ernaar uit dat Sony voor de PlayStation 5 gebruik gaat maken van omkeerbare covers. Zowel Spider-Man: Miles Morales als Demon’s Souls bevatten er namelijk één, waarvan vooral de nostalgische look van die laatste ons enthousiasme opwekt. Hierboven en hieronder kan je de alternatieve covers bekijken. Wat vinden jullie ervan? Wij hopen alvast dat Sony dit concept vaker gaat doorvoeren.