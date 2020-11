Met het verschijnen van verschillende games voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5, is het in veel gevallen mogelijk om de current-gen versie te upgraden naar de next-gen versie. Verschillende games ondersteunen ook een savetransfer, zodat je verder kunt op het punt waar je gebleven was.

Dit komt echter met een klein addertje onder het gras, met name als je een Trophyjager bent. De verschillende cross-gen games, waaronder Spider-Man: Miles Morales en Assassin’s Creed: Valhalla hebben op de PlayStation 4 en 5 een aparte set Trophies. Je kunt de platinum Trophy per game dus dubbel halen.

Dit is voor de Trophyjagers enerzijds goed nieuws, anderzijds zul je beperkt worden in de voortgang als je halverwege overstapt. Als je bijvoorbeeld de helft van het verhaal van Valhalla hebt gespeeld en je gaat op de PlayStation 5 verder, dan zul je vanaf dat punt de PlayStation 5 Trophies voor de game unlocken.

Het gevolg is dus dat je met een gesplitste voltooide Trophylijst komt te zitten en dat is natuurlijk in de jacht naar de platinum niet praktisch. Handig om te weten dus dat als je op een platform begint, je de game daar ook moet voltooien wil je de platinum kunnen halen. Beide games op beide platformen spelen is ook een optie, maar kost nogal veel tijd.