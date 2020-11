Afgelopen augustus liet Sony weten dat Ghost of Tsushima de snelst verkopende nieuwe IP van Sony was. Het Japanse bedrijf heeft nu tegenover The New York Times aangegeven hoeveel exemplaren er van het spel zijn verkocht. Tevens kwamen de verkoopcijfers van de God of War-franchise aan bod.

Ghost of Tsushima werd in de eerste drie dagen maar liefst 2,4 miljoen keer verkocht. De teller staat op dit moment op meer dan 5 miljoen exemplaren. Dat is niet verkeerd voor een nieuw IP dat op slechts één platform is uitgekomen.

Of deze franchise net zo succesvol gaat worden als God of War, valt natuurlijk te bezien. Sony meldde in het interview vol trots dat deze reeks in totaal bijna 52 miljoen exemplaren heeft verkocht, wat betekent dat het laatste deel rond de 20 miljoen keer is verkocht.