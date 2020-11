De lancering van de PlayStation 5 is bij ons pas volgende week donderdag een feit, maar er zijn al een aantal games voor de console beschikbaar. Hier valt ook NBA 2K21 onder en daarom is er een launch trailer vrijgegeven.

De video is slechts dertig seconden, maar laat in ieder geval goed zien dat de game er grafisch flink op vooruit is gegaan. Of dit ook voor de gameplay zal gelden is nog even afwachten. Dit zal duidelijk worden als de reviews live gaan.

De lanceringstrailer van de next-gen versie van NBA 2K21 check je hieronder.