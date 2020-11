Een van de launchtitels voor de PlayStation 5 is No Man’s Sky. Heb je deze game op de PlayStation 4 gespeeld en wil je je savegame overzetten naar de next-gen versie, dan is dat volgende week donderdag meteen mogelijk. De game heeft namelijk een update gekregen die dit mogelijk maakt.

Het meenemen van je savegame is niet het enige wat update 3.11 voor No Man’s Sky doet. Zo is de game na het installeren van de patch ook op de PS5 speelbaar met PlayStation VR.

De volledige lijst met veranderingen is als volgt: