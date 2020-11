Er zijn nog veel gamers die graag ook een PlayStation 5 willen hebben, maar deze niet hebben kunnen reserveren. De console was binnen een mum van tijd uitverkocht. Sony laat nu weten wanneer zij weer nieuwe voorraad willen gaan leveren.

Jim Ryan heeft in een interview met de BBC laten weten dat zij het betreuren dat er gamers zijn die naast het net hebben gevist. Door het coronavirus was het een stuk moeilijker om de nieuwe console op de markt te brengen, dan destijds het geval was met de PS4.

Volgens Ryan wil Sony er nu alles aan doen om er voor te zorgen dat er voor en na de kerst flink wat exemplaren in de winkels liggen.

“We’re making more PS5’s in this difficult environment then we made PS4s in that launch. If people are unable to find one at launch, we’re very sorry and apologetic about that. They can rest assured we’re working really hard to get significant supplies into the market before and after Christmas.”