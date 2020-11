Vorige maand maakte Sony PlayStation officieel bekend dat je een adapter nodig hebt om je PlayStation VR set op de PlayStation 5 te gebruiken. Echter was toen nog niet duidelijk hoe je deze kon verkrijgen.

Al gauw werd duidelijk dat je bij de nieuwste VR pakketten in Japan meteen voorzien werd van een dergelijke adapter. Niet al te lang daarna bleek dat je de adapter kosteloos kon bestellen bij Sony indien nodig, maar ook voor ons zit de adapter binnenkort in de nieuwe VR-pakketten inbegrepen.

PlayStation onthulde via hun Twitter-pagina een nieuwe bundel, waarbij je de PlayStation VR V2 headset krijgt, Iron Man VR, twee Move Controllers én de benodigde adapter om de camera ook te kunnen gebruiken in combinatie met de PS5. Als het goed is zullen wij deze bundel ook gaan krijgen voor een adviesprijs van €339,- en deze zal beschikbaar zijn vanaf 27 november.