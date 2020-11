Ja, beste mensen, vorige week was het zo ver voor de PlayStation fans. De PlayStation 5 is tot op zekere hoogte de wijde wereld in gegaan en velen kunnen van Bugsnax en nog een paar andere leuke titels genieten. De supersnelle console zal ons natuurlijk op lange termijn voorzien van een hoop content, maar dat is nu nog afwachten. Er zit echter wel een addertje onder het gras hier, en jullie mede-Europeanen hebben dit waarschijnlijk ook gemerkt: wij hebben nog helemaal niks in de winkels liggen qua hardware…

De pre-orders zijn op z’n zachtst gezegd chaotisch verlopen en genoeg fans hebben achter het net gevist. Het was allesbehalve handig wat Sony deed qua het aankondigen van de pre-orders, waardoor het rommelig verliep. Gelukkig heeft Sony aangegeven dat openstaande pre-orders na aanstaande donderdag zo snel mogelijk voorzien worden, dus dat komt hopelijk goed. Voor nu moeten we als Europeanen echter toezien hoe gelukkig onder andere al die Amerikanen al bezig zijn met hun next-gen console.

Als we naar de concurrent kijken, dan is dat een stuk soepeler verlopen. Iedereen die een pre-order had op de Xbox Series X|S heeft die inmiddels binnen, mits op tijd voor de eerste lading, over de hele wereld. Diverse landen voelen zich minder benadeeld, omdat de lancering wereldwijd was. Bij de Xbox One ging het moeizaam, omdat veel landen de console later pas kregen en dat ging mondjesmaat. Het was een vreemde situatie waar Microsoft van geleerd heeft: een wereldwijde lancering en geen gedoe.

Sony heeft echter niet geleerd, want wederom hebben ze voor een gespreide release gekozen. Dit terwijl ze eerder dit jaar aangaven te mikken op een gelijktijdige lancering. Waarom er een week tussen Europa en Noord-Amerika zit is een volstrekt raadsel, gezien de consoles min of meer gelijktijdig naar media wereldwijd verzonden zijn. Ook de winkels in Europa krijgen deze dagen hun voorraad, dus of die paar dagen extra veel hadden uitgemaakt…

Aanvankelijk had het op de pandemie gegooid kunnen worden, gezien het logistiek voor uitdagingen zorgt. Maar of dat een valide reden is nu de release bijna daar is… dat valt te betwijfelen. Veel mensen die accessoires hadden besteld hebben die immers al binnen. Sterker nog, Sony gaf aan dat ze die sowieso eerder zouden versturen. Met andere woorden: de productie van alles lag op schema, dus dat maakt het verschil van een week nog opmerkelijker.

Uiteindelijk maakt het als iedereen voorzien is niet meer zoveel uit, maar wat je nu krijgt is dat iedereen met jaloezie naar gamers in landen kijkt die de PS5 al wel hebben. We lopen in Europa weer eens achter de feiten aan, terwijl dit de belangrijkste markt voor Sony is en dat is jammer. Zodoende had Sony voor een wereldwijde lancering moeten kiezen, net zoals Microsoft dat gedaan heeft. Desnoods gewoon op de 19e, zolang het maar gelijk is met de rest.

Dat zou niet alleen eerlijker zijn, het zou ook meer overzicht brengen. Bovendien is het niet alleen de ‘privilege’ om eerder een game en console te hebben wat hierin een rol speelt, het is meer dat er genoeg gamers zijn die van de verschillende games willen genieten zonder spoilers. De kans op spoilers is altijd groot, maar is kleiner bij een gelijktijdige lancering. Nu moet je zowat offline gaan om Spider-Man: Miles Morales spoilers te vermijden en dat is anno 2020 haast onmogelijk.

Dat brengt ons bij de stelling van de Jouw mening voor deze week. Het was gewoon een stuk netter, leuker en eerlijker geweest als iedereen tegelijkertijd de doos uit had kunnen pakken, niet? Wat vinden jullie? Overdrijven wij en moeten we niet zeuren? Of zijn jullie van mening dat de Europeanen op hetzelfde moment de PS5 hadden moeten krijgen omdat het wachten nu toch wel erg moeilijk is geworden. Laat het weten in de comments hieronder.