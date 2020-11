The Walking Dead is ongekend populair geweest voor een langere tijd en het keert binnenkort terug in een ongebruikelijk combinatie: met Bridge Constructor. Het is al even geleden dat we er voor het laatst van gehoord hebben, maar de game zou nog dit jaar moeten verschijnen. Die eerdere belofte wordt waargemaakt, want je kan vanaf 19 november aan de slag met deze game.

Deze releasedatum geldt echter niet voor de PS5-versie, die zal op een later tijdstip verschijnen. Deze game bevat echter wel een cross-buy functie, waardoor je te zijner tijd gratis kunt upgraden.

In Bridge Constructor: The Walking Dead gaat het erom dat je heelhuids van punt A naar punt B komt. En daartoe krijg je allerlei middelen tot je beschikking. Benieuwd hoe dit grappige en absurde concept eruitziet? Kijk dan zeker even deze recent vrijgegeven gameplay trailer.