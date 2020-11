The Pathless is een cross-gen game en iedereen met een PS4 kan nu met deze titel aan de slag. In deze game sta je in de schoenen van de Hunter en zij is ontzettend bekwaam met pijl en boog, en moet samen met haar gevleugelde vriend het mysterieuze eiland van allerlei kwaad zien te redden.

Gezien The Pathless nu beschikbaar is hoort daar uiteraard een launch trailer bij. De launch trailer ziet er erg sfeervol en kleurrijk uit. Naast het gevarieerde kleurenpalet zien we ook hoe de Hunter zich moet weren tegen de geheimzinnige God Slayer, die niet veel goeds in de zin lijkt te hebben.

Neem zeker even de moeite en tijd om de onderstaande trailer te bekijken, want het ziet er uitstekend uit.