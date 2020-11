Electronic Arts ligt al langere tijd onder een vergrootglas vanwege de discutabele microtransacties die in hun games verstop zitten en zaten. Een bekend voorbeeld hiervan: de FUT Packs in FIFA, die bijvoorbeeld niet toegestaan zijn in België en sinds kort ook in Nederland onder druk staan. EA heeft dus werk aan de winkel willen ze zulke verdienmodellen kunnen blijven gebruiken en daarom introduceert men de FIFA Playtime tool in FIFA 21, dat vanaf 17 november op consoles beschikbaar zal zijn

FIFA Playtime is bedoeld om jou – of bijvoorbeeld je ouders – de controle te geven over hoeveel tijd en FIFA Points je in FIFA 21 stopt. De patch notes treden niet in detail, maar Eurogamer lijkt er al wel meer over te weten dankzij de pc-versie, en onthult al wat details over dit nieuwe systeem.

Deze tool geeft je bijvoorbeeld de optie om een limiet op jouw speeltijd te zetten, ook kan je de hoeveelheid potjes instellen. Verder kun je een limiet zetten op hoeveel FIFA Points jij maximaal mag aanschaffen. Tot slot zorgt FIFA Playtime ervoor hoeveel FUT Packs je maximaal kunt openen. Deze nieuwe tool moet er dus voor zorgen dat je zelf een helder overzicht krijgt op jouw gespendeerde tijd en FIFA Points in de game.

FIFA Playtime is toegankelijk via het hoofdmenu, FIFA Ultimate Team en Volta Football. Deze nieuwe tool is onderdeel van EA’s Positive Play Project en zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk nog aangepast en verder verbetert worden.