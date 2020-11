Het embargo op PlayStation 5 content verliep afgelopen woensdag en zo ontstond er een stormvloed aan nieuwe informatie over de console. Mocht je het gemist hebben: wij velden ons oordeel over de PlayStation 5 en eerder nog de DualSense.

Ondertussen staat het internet vol met leuke weetjes, reviews en video’s. De console zag gisteren zijn release in Amerika en het was ook al ver van tevoren bij geselecteerde media en influencers aangeleverd. Zo komen we heel wat te weten over het apparaat alvorens het hier überhaupt uit is. Er zijn een aantal dingen hetzelfde gebleven, maar er is ook ontzettend veel vernieuwd en veranderd.

Zo dus ook de PlayStation Store. Dit is te zien in beelden die PlayStation Universe recentelijk deelde. Maar dat is niet het enige! Ook het PlayStation Plus menu heeft een volledige transformatie ondergaan, mede door de toevoeging van de PlayStation Plus Collection. Hoe deze twee nu door het leven gaan, kun je hieronder bekijken.