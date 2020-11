Bethesda en Sony sloten voordat de eerstgenoemde over werd genomen door Microsoft een deal omtrent Deathloop en Ghostwire: Tokyo, twee games die enige tijd exclusief voor de PlayStation 5 zullen zijn. Microsoft heeft kort na de overname van Bethesda aangegeven dat ze de deal zullen honoreren, ook ondanks het feit dat Deathloop werd uitgesteld.

Bethesda stelde de titel namelijk uit omdat Arkane Studios meer tijd nodig heeft en eerder deze week dook het gerucht op dat Deathloop mogelijk op 21 mei 2021 zou verschijnen en dat is nu bevestigd. Via Twitter heeft Sony PlayStation dat kenbaar gemaakt en daarmee is het nu echt officieel.

Het duurt dus nog even vooraleer de game uitkomt en mocht je de laatste trailer gemist hebben, check het hieronder.