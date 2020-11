Sackboy: A Big Adventure is een van de launchgames voor de PlayStation 5 en nu de console uit is in Noord-Amerika en een paar andere landen, vliegen de launchtrailers ons om de oren. Dan kan Sackboy: A Big Adventure natuurlijk niet achterblijven en zie hier, de trailer!

Het is een wat onheilspellend gebeuren waar de trailer mee begint, maar gaandeweg steekt de vrolijke vibe die we van de LittleBigPlanet franchise kennen weer op. En ondertussen kunnen we genieten van wat mooie gameplaybeelden.

Op dit moment zijn we druk bezig met de game, verwacht onze review begin volgende week.