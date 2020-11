De PlayStation 5 console betreft een knap staaltje hardware, daar kunnen we niet omheen. Ook als we de reviews bekijken van de console wordt dit keer op keer bevestigd. De games lijken echter nog niet optimaal gebruik te maken van de kracht van de console.

Ergens is dat ook wel logisch. Hoe meer ervaring ontwikkelaars hebben met een console, des te beter de games uit de verf zullen komen. Zo lazen we in de review van mijn collega Roy dat Spider-Man: Miles Morales er op esthetisch vlak mooi uitziet, maar dat de game toch echt is gemaakt met de PlayStation 4 in het achterhoofd.

Hoe verder we van de initiële releasedatum verwijderd geraken, hoe beter er gebruik gemaakt zal worden van het vermogen waarover de PS5 beschikt. In een recent interview met Mike Fitzgerald van Insomniac Games werd deze theorie bevestigd. Hij vertelde dat ze eigenlijk nog maar aan het oppervlak zitten van wat er mogelijk is met Sony’s jongste console.

“It feels like we’re just scratching the surface of what you can do with hardware like [the PS5],”

“That we sort of can take a game model like Spider-Man and make everything really fast. Even the Ratchet and Clank game we’re working on is leaning into that, a lot.”