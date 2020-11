Bluepoint Games kennen we natuurlijk allemaal wel van die grandioze remakes van de afgelopen jaren. Ze brachten absolute toppers zoals Shadow of the Colossus en Demon’s Souls terug naar de top. Maar wisten jullie dat deze studio eigenlijk een indie ontwikkelaar is?

Inderdaad. Want ondanks dat ze zich de laatste tijd eigenlijk alleen maar bezighouden met PlayStation games, maken ze geen onderdeel uit van het grotere geheel. Daar gaat echter misschien verandering in komen als we gebruiker MarsipanRumpan op het Resetera forum mogen geloven.

Volgens hem is Sony ondertussen in onderhandeling met de studio om hen officieel toe te voegen aan de PlayStation familie. De ontwikkeling van Demon’s Souls zou als een ‘laatste test’ gezien worden door Sony, en voor Bluepoint is het al helemaal een grote eer om de eerste échte volledige PS5-release uit te mogen brengen.

Dus, wie weet is Bluepoint binnenkort niet meer alleen “die ontwikkelaar van die remakes”, maar krijgt het de kans om een eigen IP te ontwikkelen onder Sony’s beschermende vleugels. Helaas is niets bevestigd, maar als het inderdaad klopt zouden we hier snel meer over te horen krijgen.