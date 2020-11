De voorraden van de PS5 blijven vooralsnog schaars en het heeft ook geen nut om op 19 november naar de winkel te gaan, want daar zal geen voorraad liggen. Coolblue zou nog pre-orders accepteren net voor de release, maar heeft nu in een statement (zie onderstaand) laten weten dat dit simpelweg niet gaat lukken. De kans is ook groot dat sommige mensen die al een pre-order hebben teleurgesteld gaan worden, omdat er simpelweg niet genoeg PS5’s zijn om iedereen te kunnen voorzien.

Jim Ryan, de CEO van Sony Interactive Entertainment, heeft wel aangegeven voor de kerst weer voorraad te willen verschepen naar winkeliers. Microsoft is dit inmiddels gelukt en heeft op 9 december weer nieuwe voorraad. Bol.com accepteert inmiddels weer reserveringen voor de Xbox Series X, deze zullen dan geleverd worden op 9 december. Mocht je daar interesse in hebben, dan kun je hier een pre-order plaatsen, maar het echte wachten is natuurlijk op de PS5.

Mocht er meer nieuws komen omtrent pre-order rondes, dan houden we je uiteraard op de hoogte, maar we merken dat we veel vragen krijgen van mensen die toch bij winkels willen gaan proberen of retailers platbellen. Dit heeft geen zin, het is momenteel gewoon een kwestie van geduld hebben.

We hebben goed nieuws! De #XboxSeriesX is tijdelijk terug op voorraad! Vanaf nu staat de pre-order open. Wees er snel bij want op = op.🎮: https://t.co/dc3sv87hL1. Let op iedereen die vandaag een bestelling heeft weten te plaatsen kan een levering op 9 december verwachten. — bol.com games (@bol_com_games) November 13, 2020

Coolblue statement