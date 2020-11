Digital Foundry is nog druk bezig met hun reportage over de technische prestaties van Assassin’s Creed: Valhalla, maar de eerste details duiden erop dat de game net wat beter loopt op de PS5 dan op de Xbox Series X. Toch bijzonder, omdat er altijd werd geroepen dat de Xbox Series X krachtiger zou zijn en er is zelfs een deal tussen Microsoft en Ubisoft omtrent deze game.

John Linneman bevestigt inmiddels op Twitter ook dat de PS5-versie de betere versie is van Valhalla. Dit betekent natuurlijk niet dat alle games van third-party uitgevers beter zullen draaien op de PS5, maar het lijkt erop dat de consoles qua kracht meer aan elkaar gewaagd zijn dan gedacht. Mogelijk gaat de PS5 veel efficiënter om met de beschikbare resources dan de Xbox Series X.

Check de technische vergelijking hieronder in een video.

– Series S runs at dynamic 1440p/30 FPS

– Series X and PS5 target 60 FPS. Both have small drops.

– Series X has adaptive V Sync and tears when under stress.

– PS5 is fully V Synced, no tearing but can skip a frame when stressed.

– Regardless, they are damn near identical in terms of performance.

– Series X and PS5 both target dynamic 4K.

– Both rarely hold 2160p. More often than not 1620p to 1800p.

– Rare drops of 1440p seen on Series X. Lowest on PS5 observed 1620p.

– Series X has 1% or two higher avg frame rate in cut-scenes.

– Otherwise they are damn near identical.

– PS5 has 12% advantage in loading (which realistically translates to 1~ sec ‘advantage’)