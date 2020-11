Special: De schitterende maan Europa van Destiny 2: Beyond Light in beeld gebracht – Met de release van Beyond Light voor Destiny 2 kunnen we voet zetten in een compleet nieuwe omgeving: Europa. Voor het geval je het gemist hebt, Europa is een maan van Jupiter die voor het overgrote deel uit ijs bestaat en dat zorgt natuurlijk voor een nieuw aangezicht. Het is een locatie die we niet eerder bezocht hebben in de franchise, maar dat betekent niet dat het volledig onbekend gebied is. Ooit zijn er wel mensen geweest, waar ook het een en ander van te zien is, maar het merendeel ligt onder het ijs begraven. Een boeiende locatie dus om te verkennen en dat hebben we de afgelopen dagen gedaan.

Verfrissende stap vooruit

Beyond Light voelt met Europa echt als een vernieuwende stap voorwaarts, omdat we een letterlijk frisse nieuwe omgeving voorgeschoteld krijgen. De uitbreiding heeft qua verhaal, Strikes en straks ook de Raid genoeg te bieden qua activiteiten en dan is het voor nu slechts ‘scratching the surface’, want Beyond Light heeft ook op gameplay vlak nog veel nieuwigheden te bieden, waaronder Stasis. De totale ervaring zullen we binnenkort gaan behandelen, vandaag willen we jullie meenemen op een reis langs de plekken op deze nieuwe locatie.

Hierbij houden we ons voornamelijk bezig met de oppervlakte, want we willen ook weer niet teveel weggeven. Daarbij zijn de screenshots een indicatie van de omgevingen, wat er in werkelijkheid nog spectaculairder uitziet. Want laat een ding duidelijk zijn, Europa is echt een schitterende locatie en dan spelen we het nog op de PlayStation 4. Laat staan hoe het er straks in december uitziet op de PlayStation 5 als de overstap gemaakt wordt.

Europa

De eerste beelden die je ziet zodra je voet zet op Europa. In eerste instantie krijg je een gesloten event te spelen dat het verhaal doet inleiden. Nadien is het standaard startpunt Charon’s Crossing van waaruit je de andere locaties kunt bereiken.

Charon’s Crossing

Zoals al aangehaald is dit het punt waar je veelal je avonturen start op Europa, tenzij je voor een andere landingszone kiest. Dit is ook de plek waar de introductiemissie van Beyond Light eindigt en waar je Variks kunt vinden, die ditmaal een belangrijke rol in het verhaal speelt.

Asterion Abyss

Kort na Charon’s Crossing kom je terecht in Asterion Abyss waar de sporen van vroegere constructies nog te zien zijn. Daarnaast betreft het hier een vrij grote ijsvlakte met ongekende vergezichten. Tevens zie je hier in de verte de ruïnes bij Nexus.

Eventide Ruins

Even verderop na Asterion Abyss is er nog een ijsvlakte te vinden, maar die is niet te betreden. Het toont wel eens te meer de enorm ijzige omgeving, want het lijkt haast een oneindige zuidpool. Dit is ook waar je de grootste ruïnes van Europa treft, waar bij indoorlocaties op een creatieve wijze met kleurstellingen gespeeld wordt. Niet alleen buiten is het mooi, ook binnen ziet het er zeer strak uit.

Cadmus Ridge

Van daaruit reizen we door naar Cadmus Ridge dat even verderop weer aansluiting vindt met Charon’s Crossing. Hier zijn ook sporen van bouwwerken te zien, maar die zijn vooral wat meer onder het ijs begraven. Vanaf hier is ook de enorme Pyramid die op Europa is geland goed te zien en verder tref je er nog een vestiging van Bray Exoscience aan, wat een afdeling van Braytech is dat je natuurlijk kent van hun vestiging op Mars.

Zoals al aangehaald is dit eigenlijk enkel de oppervlakte van Europa en vanzelfsprekend zijn er ook genoeg locaties waar je naar binnen kan, maar we moeten natuurlijk niet alles weggeven. Binnenkort gaan we dieper op alle nieuwe content in en als je Beyond Light wil spelen, dan kan je hier in de PlayStation Store terecht voor de uitbreiding.