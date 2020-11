Koei Tecmo en Sony Interactive Entertainment hebben samen met ontwikkelaar Team Ninja de NioH Collection voor de PlayStation 5 aangekondigd. Deze bestaat uit de eerste twee delen, waarbij zowel NioH als NioH 2 als remaster worden aangeboden voor de next-gen console.

Verder bevat deze uitgave alle extra content die voor beide titels is uitgekomen, dus als je NioH nog niet in bezit hebt is het wellicht verstandig om even te wachten op de next-gen uitgave. Deze editie zal op 5 februari 2021 verschijnen.

Dat is niet de enige bundel, want dan verschijnt ook NioH 2 – The Complete Edition voor de PlayStation 4 die de basisgame met alle extra content bevat. Verder heeft de laatste uitbreiding voor NioH 2, ‘The First Samurai’, een releasedatum gekregen: 17 november.

Mocht je over NioH 2 beschikken op de PlayStation 4, dan kun je gebruikmaken van upgrade paden. Zo kan je NioH 2 gratis upgraden naar de PS5 remaster en hetzelfde geldt voor de NioH 2 Complete Edition. Beschik je over de discversie van NioH 2, dan is upgraden enkel mogelijk als je een PS5 met disc drive hebt.

Zo te zien is er voor de eerste NioH helaas geen upgrade pad beschikbaar. Tot slot laat men weten dat de NioH games op de PlayStation 5 een 4K resolutie kennen en draaien op een framerate tot 120 frames per seconde. Uiteraard zijn de laadtijden zeer kort en het is mogelijk om je savedata van de PS4 naar de PS5 mee te nemen.