Nu de releasedatum van Deathloop voor de PlayStation 5 is aangekondigd, heeft Bethesda ook gelijk de details van de verschillende edities bekendgemaakt. Naast dat er een regulier exemplaar van de game uitkomt, zal er ook een Deluxe Edition verschijnen en voor beide edities is vanzelfsprekend een pre-order bonus beschikbaar.

Bij een pre-order op de gewone of speciale editie krijg je een uniek wapen, de Royal Protector Machete. Verder mag je een skin verwachten, ‘Storm Rider’ en een trinket. De Deluxe Edition bevat buiten dat natuurlijk nog meer extra’s en die hebben we even op een rijtje gezet.

Unique Weapon: Transtar Trencher (PS5 Exclusive)

Unique Weapon: Eat The Rich Tribunal

Unique Weapon: .44 Karat Fourpounder

Character Skin: “Party Crasher” Colt

Character Skin: “Sharp Shooter” Julianna

Original Game Soundtrack Selections

Two Trinkets (equippable buffs)

De reden dat er bij de eerste ‘PS5 Exclusive’ achter staat is omdat de game ook voor pc verschijnt. Op de PlayStation 5 geniet je dus van een kleine extra meer bij deze editie. Ook de Royal Protector Machete is trouwens exclusief voor de PS5-versie.