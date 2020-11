Met de lancering van de PlayStation 5 lanceert er ook een nieuw onderdeel binnen PlayStation Plus. Het betreft hier de ‘PlayStation Plus Collection’, waarmee je diverse toppers van de PlayStation 4 kosteloos via backwards compatibility op de PS5 kunt spelen.

Het blijkt echter ook mogelijk te zijn om de games die hieronder vallen op de PS4 te spelen. Als je de games via de PS5 aan je digitale collectie toevoegt, kun je ze nadien op de PS4 via je eigen account downloaden en spelen. Dit is bijvoorbeeld handig als je jouw PS4 aan je jongere broertje of zusje geeft terwijl jij op de PS5 gaat spelen.

Hiervoor zou je je account wel goed in moeten stellen, maar het is dus een optie via een workaround. Helaas is dit de enige manier om het te realiseren, want het is niet mogelijk om de games in kwestie via de PS4 aan je digitale collectie toe te voegen. Althans, niet kosteloos.