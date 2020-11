De PlayStation 5 is in twee varianten verkrijgbaar, een digitale editie en een editie met Blu-ray disc drive. Bij de verpakkingsafdeling van Sony is echter iets niet helemaal goed gegaan, want meerdere mensen melden dat ze een verrassing in hun doos aantroffen.

Er zijn een paar kopers van de Digital Edition die netjes de bijpassende doos geleverd kregen, maar na openen bleek er een PlayStation 5 met disc drive in te zitten. De console met disc drive is 100 euro duurder en dus voor de kopers in kwestie mooi meegenomen.

Hoe dit heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk en Sony heeft nog niet gereageerd.

So not only did my #PS5 get here today, but I got the wrong one. I ordered a digital edition, even the box says I got one, but I got the regular one. Thanks for the free 4k blu-ray player I guess πŸ˜‚ pic.twitter.com/nuew1NWj7A — γƒγƒ†γƒˆ (@wodykolfe) November 12, 2020