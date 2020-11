Met de release van Beyond Light voor Destiny 2 afgelopen week hebben we in samenwerking met Bungie een mooie prijsvraag. Dat doen we vaker, maar gezegd moet worden dat we deze een van de mooiste tot op heden vinden. Waarom dan? Wel, we mogen een werkelijk prachtig pakket weggeven dat echt voor de allergrootste liefhebber bedoeld is.

Het gaat hier om vanzelfsprekend de uitbreiding met alles erop en eraan, die we als code weggeven. In aanvulling daarop mogen we ook de Collector’s Edition weggeven, die al maanden uitverkocht is in de Bungie Store. Het is dus een vrij exclusieve editie en die bevat de volgende content.

Destiny 2: Beyond Light Digital Soundtrack

Die-cast Splinter of Darkness Replica with lights

Europa Explorer’s Bag

Europa Exploration Canteen

Mysterious Logbook

Exclusive Collector’s Edition Emblems

Dit alles wordt natuurlijk in een mooie doos geleverd, maar daar stopt het niet. Ook doen we er nog een ‘The Stranger’ figurine bij ter waarde van €69,99. Dat alles bij elkaar is toch wel het ultieme Destiny 2: Beyond Light pakket, niet? Daarom moet je er ook wat voor doen.

Vraag 1: Wie is Variks?

Vraag 2: Hoe heten de drie nieuwe Stasis subclasses?

Opdracht: Weet jij de antwoorden? Dan ben je er nog niet helemaal, maar wel goed op weg. Tot slot willen we in je inzending in drie regels zien waarom wij jou dit pakket moeten toesturen!

Je inzending klaar? Volg dan de onderstaande stappen en bij een correcte inzending maak je automatisch kans op dit mooie pakket!

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Beyond Light' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en Bungie zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 22 november 2020. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Bungie.