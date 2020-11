Neen, we hebben het laatste Cyberpunk 2077 uitstel nog steeds niet emotioneel verwerkt. Alhoewel we slechts een maandje langer moeten wachten, blijft het wat vervelend uiteraard. Als troost geeft CD Projekt RED echter deze maand meer Cyberpunk 2077 nieuws… op de dag waarop de game eigenlijk had moeten uitkomen.

Cyberpunk 2077 kreeg de laatste tijd verschillende Night City Wire uitzendingen en een vijfde aflevering staat op de planning voor 19 november. Deze nieuwe aflevering zal inzoomen op Johnny Silverhand, de muziek van Night City en nog veel meer. Je zal de stream kunnen volgen via Twitch. Bij ons zal dat vanaf 19.00 uur zijn.

Cyberpunk 2077 verschijnt (hopelijk) op 10 december.