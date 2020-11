Eén van de eerste personen met een PlayStation 5 console, was de Amerikaanse rapper Travis Scott. Hij ging een creative partnership aan met Sony en hij is dus betrokken bij verschillende PlayStation-projecten. Eén van die projecten is onlangs online gezet… en wat voor één!

Normaal gezien zou je bij het lanceren van een nieuwe console allerlei ‘saaie’ unboxing video’s te zien krijgen, maar de ‘unboxing video’ van Travis Scott is toch wel erg uniek. Zo uniek dat het eigenlijk niet echt een unboxing video genoemd kan worden, maar dat laten we even terzijde. De video duurt zo’n tien minuten en begint in een woestijnlandschap met een gigantische ‘tv’. Ook brengen we een bezoekje aan een futuristisch busje waar Scott twee jonge knapen uitnodigt om samen wat te gamen én dan krijgen we ook nog eens James Blake die ons een muzikaal intermezzo brengt.

Je moet het eigenlijk gewoon zien om te geloven, vandaar dat je hieronder op play kan drukken.