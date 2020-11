Toen Marvel’s Spider-Man op de PS4 uitkwam, werd al snel duidelijk dat Peter Parker niet vies was van een selfie meer of minder. De game lanceerde met een erg uitgebreide fotomodus, waar spelers al snel enorm veel fun mee hadden. Door de straten van New York slingeren is nu eenmaal erg fotogeniek. Het komt waarschijnlijk niet als een verrassing, maar ook Spider-Man: Miles Morales krijgt toegang tot deze functie.

De fotomodus in Miles Morales werkt grotendeels hetzelfde als in zijn voorganger, maar wordt nu uitgebreid met wat nieuwe en verbeterde functies. Zo kan je nu je eigen lichtbron toevoegen aan je gewenste scène en je kan in die scène ook nog eens enorm vlot wisselen van kostuum. De creatievelingen onder ons kunnen zich dus helemaal uitleven!

Hieronder kan je een nieuwe trailer bekijken die je de fotomodus voorstelt.