Iedere week activeert Rockstar Games diverse promoties in GTA Online, waarmee spelers bonussen krijgen en kunnen profiteren van in-game aanbiedingen. Ditmaal heeft de ontwikkelaar echter ook een andere mooie actie in de vorm van de Heist Challenge, een gezamenlijke uitdaging voor de hele community.

Met de Heist Challenge is het de bedoeling dat spelers van GTA Online de komende dagen Heists gaan uitvoeren. Het doel is om als community samen tot en met 18 november in totaal 100 miljard GTA$ te stelen. Als dit lukt, krijgt de gehele community in december gratis een “speciaal nieuw voertuig”, al deelt Rockstar niet om welk voertuig het gaat. Ook krijg je een exclusieve badge als je meedoet aan de uitdaging.

Als je tussen nu en 18 november GTA Online speelt, krijg je hoe dan ook een leuke bonus. Iedereen die inlogt krijgt namelijk GTA$1,000,000 en dit bedrag kun je vervolgens tussen 19 en 25 november claimen. Naast deze speciale acties zijn er ook nog reguliere promoties. Zo ontvang je nu dubbele beloningen in Casino Story Missions en in Resurrection. Verder kun je weer een gratis T-shirt claimen en maak je bij de Lucky Wheel in The Diamond Casino & Resort nu kans op de Rune Zhaba.

Tot slot zijn er ook nog nieuwe in-game deals en die hebben we hieronder opgesomd.