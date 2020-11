Sony heeft via het PlayStation Blog zoals iedere maand weer een overzicht gedeeld van welke games en uitbreidingen het vaakst over de digitale toonbank van de PlayStation Store zijn gegaan. In oktober waren er diverse grote releases, die we ook terugzien in dit maandelijkse overzicht.

Zo komt FIFA 21 binnen op de eerste plaats in de lijst met PS4-games, waarin we ook Star Wars: Squadrons, Crash Bandicoot 4: It’s About Time en Watch Dogs: Legion op mooie posities het overzicht zien binnendringen.

Het volledige overzicht, met natuurlijk ook de PlayStation VR-games, free-to-play-games en DLC, zie je hieronder.

PS4

FIFA 21 Fall Guys: Ultimate Knockout Star Wars: Squadrons Crash Bandicoot 4: It’s About Time Minecraft Watch Dogs: Legion The Witcher 3: Wild Hunt eFootball PES 2021 Season Update Ghost of Tsushima Mafia: Definitive Edition Days Gone Need for Speed Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare Assassin’s Creed Odyssey Far Cry 5 Metal Gear Solid V: The Definitive Experience Thief NHL 21 The Dark Pictures Anthology: Little Hope

PS VR

Beat Saber The Walking Dead Onslaught Job Simulator Vader Immortal: A Star Wars VR Series Swordsman VR DiRT Rally Plus PlayStation VR Bundle The Walking Dead: Saints & Sinners Gorn Superhot VR Marvel’s Iron Man VR

Free-to-play

Rocket League Rogue Company Genshin Impact Fortnite Call of Duty: Warzone Bless Unleashed Apex Legends Hyper Scape World of Tanks Spellbreak

DLC